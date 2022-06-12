شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم التدريب صباحا ومساءا استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، رفع الحمل التدريبي إعتباراً من اليوم الاحد بإقامة التدريبات على فترتين صباحاً ومساءاً، وذلك ضمن برنامج الإعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه المقاولون العرب مساء الجمعة القادم بإستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الـ 22 من عمر المسابقة المحلية.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين من خلال رفع الحمل التدريبي قبيل إستئناف المنافسات الرسمية.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق، قد منح لاعبيه راحة سلبية يوم الجمعة الماضي، فى أعقاب خوض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي بالقاهرة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاسماعيلى ، جاهزية عبد الرحمن مجدى صانع العاب الدراويش للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز .

وانتظم عبد الرحمن مجدى فى تدريبات فريقه عقب نهاية معسكر الدراويش بالقاهرة، حيث انتهى اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من شد بالعضلة الأمامية الذى عانى منه طوال الفترة الماضية.