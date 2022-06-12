شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهنئ مدافعه ياسر حمد بصدارة منتخب فلسطين لتصفيات كأس أسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الحساب الرسمي للنادي المصري، المدافع الفلسطيني ياسر حمد، بفوز منتخب بلاده في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا بخماسية نظيفة، ليتصدر المنتخب الفلسطيني مجموعته بالتصفيات.

ونشر حساب المصري صورا من المباراة وعلق: نجمنا الدولي الفلسطيني، ياسر حمد يشارك أساسًيا في فوز منتخب فلسطين على نظيره منتخب اليمن بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة المنغولية أولان باتور ضمن تصفيات كأس الأمم الأسيوية 2023 ، ليتصدر منتخب فلسطين الملقب بالفدائيين مجموعته التي تضم إلى جواره منتخبات الفلبين واليمن ومنغوليا برصيد ست نقاط من الفوز بمباراتين.



منتخب فلسطين



منتخب فلسطين

ويلتقي اليوم الأحد فريق المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق،بنظيره المنصورة ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، وحذر حسام حسن لاعبي الفريق من التهاون في المباراة والسقوط في فخ مفاجآت الكأس، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

ويفتقد النادي المصري اثنين من أهم عناصره الأساسية خلال اللقاء المرتقب، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بخسارة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما يغيب ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وذلك لاستمراره في معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أسيا.