شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حازم إمام يرشح خالد جلال لقيادة الفراعنة.. ولا أتوقع الهزيمة أمام كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رشح خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة حال الاستقرار على رحيل إيهاب جلال المدرب الحالي.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" لا أخفى قلقى الشديد على منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة ولكن الخسارة من أثيوبيا نستطيع تعويضها في مباراة مالاوى المقبلة، وحازم إمام رشح خالد جلال مدرب البنك الاهلى لتولى تدريب الفراعنة وهو مدرب جيد ".

ويضيف شوبير:"أتمنى أن الثورة الحالية لاتكون مجرد غضب لحظى وينتهى نحتاج قرارات تطوير عاجلة وفاعلة في الكرة المصرية".

وتابع شوبير:" طريقة إتحاد الكرة أفقدت إيهاب جلال الثقة في نفسه ولا أتوقع أن نخسر من كوريا الجنوبية بنتيجة ثقيلة لان اللى تخاف منه مايجيش أحسن منه"