شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخاطب الأندية بضرورة الالتزام بإبرام عقود جديدة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة الطائرة خطاباً للأندية لضرورة الالتزام بإبرام عقود جديدة للاعبين وإرسالها للاتحاد، فى إشارة بعدم الاعتراف بأب عقد تم إبرامه فى وقت سابق.

وسبب هذا القرار غضب الأندية التى اعترضت على ذلك فى اللجنة الأولمبية ومن بينهم الأهلى.

وقام اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مؤخرا بإعلان لائحة الإتحاد الخاصة باللاعبين و المسابقات وإخطار الأندية بها لبدء تنفيذ النشرة التعليمية لموسم 2022 / 2023 .

ومن أبرز البنود تحديد الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتجاوز سنهم 35 عاما داخل الفريق الواحد سيكون ثلاثة فقط، وتحرير عقود محددة المدة لكل المديرين الفنيين ، فضلا عن عدم إتفاق الأندية على أى ودية مع فريق خارجية دول الرجوع للاتحاد .

كما منعت اللائحة منع التعاقد مع أى لاعب محترف فى مركز المعد مع تعديل بنود أخرى.