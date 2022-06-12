شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك.. تضاؤل فرص لحاق إمام عاشور بقمة الدورى بعد نتيجة الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعرضه لإصابة شد فى العضلة الخلفية، الأمر الذي ادي لاستبعاده من رحلة سفر المنتخب الوطني لكوريا لخوض المباراة الودية بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج إمام عاشور الخضوع لبرنامج تاهيل يتراوح ما بين أسبوع إلي 10 أيام قبل العودة لتدريبات فريقه الجماعية، مما يقلل من فرص لحاقه بمباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز..

ويأمل الجهاز الطبي بالزمالك في سرعة تجهيز اللاعب حتي يتمكن من اللحاق بمباراة القمة، حيث سيتم تكثيف البرنامج العلاجي خاصة وإن الشد فى العضلة الخلفية ما بين الدرجة الاولي والثانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.