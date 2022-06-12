شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الأهلى مع موسيمانى خارج مقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل اجتماع مسئولي الاهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة خلال الساعات الماضية. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "محمود الخطيب رئيس الأهلى وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالقلعة الحمراء عقدا اجتماعاً بمفردهما مع موسيمانى ليلة أمس، وكان الاجتماع خارج مقر النادى وفى منزل ياسين منصور".

وأضاف شوبير، "الاجتماع كان طويلا وشهد صراحة مطلقة بين الطرفين فى كل الملفات، ولم يسفر عن قرارات، غير أن موسيمانى سوف يدير مباراة الليلة أمام المصرى بالسلوم".

وتابع شوبير، "الخطيب وياسين منصور قالوا لموسيمانى إن هناك حالة عدم رضا عن أداء مخطط الأحمال فى الفريق، بدليل كثرة الإصابات، وغير راضين عن كثرة الإجازات التي أثرت على شكل الفريق والجاهزية الفنية للاعبين".