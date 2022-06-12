شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف بدر بانون من المشاركة أمام المصري بالسلوم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، الجهاز الفني الضوء الأخضر للاستعانة بالدولي المغربي بدر بانون فى مباراة المصري بالسلوم الليلة فى كأس مصر.

وعاد بانون لقائمة الأهلي بعد غياب طويلة للإصابة فى عضلة القلب نتيجة مُضاعفات فيروس كورونا، وشارك بانون في تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة بعدما انتهى من تنفيذ برنامج تأهيلى خاضه لعدة أشهر فى المغرب والنادي الأهلي.

وخاض بدر بانون آخر مباراة مع الأهلي ضد فيوتشر يوم 26 ديسمبر الماضي قبل أن ينضم إلى منتخب بلاده ويتعرض للإصابة بكورونا، التي كانت سببا فى حدوث مضاعفات على عضلة القلب، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرتين في فترة زمنية وجيزة.

وتحدث الجهاز الفني مع نظيره الطبي خلال المران الأخير للفريق بشأن حالة بانون، وتم التأكيد على قدرة باتون على المشاركة فى جزء من مباراة الليلة، ومن الأفضل ألا تكون المشاركة طوال اللقاء، لأن اللاعب عائد من غياب يزيد عن الخمسة أشهر.

ويلعب الأهلي مع المصري بالسلوم في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بإستاد الأهلي والسلوم في دور الـ32 لكأس مصر، وتقام المباراة بدون الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم الدولية في الأجندة الدولية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.