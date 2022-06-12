شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: قرارات جديدة لـ"كاف" بخصوص نهائي الأبطال بعد مؤتمر الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بصدد اتخاذ قرارات جديدة بعد الأزمة التى طفت على السطح بشأن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الكاف سيعيد نظام إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراتى ذهاب وعودة بداية من النسخة الجديدة بعد الأزمة الأخيرة، خاصة بعد مؤتمر الأهلى الذى عقد بالأمس".

وأضاف شوبير، "الأهلى حقق نجاحاً فى إقامة النهائي من مباراة واحدة وفاز بلقبى 2020 على حساب الزمالك و2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى وخسر مرة وحيدة أمام الوداد المغربى فى النسخة الأخيرة، ولكنه بالمنطق أثبت أن إقامة النهائي من مباراة واحدة في الدولة الأفريقية بملاعب محايدة نظام غير صحيح".

وتابع شوبير، "الحدوتة سوف تنتهى والأهلى اتعلم الدرس لأن الخسارة فيها بالتأكيد دروس مستفادة، ولكن هل استفدنا نحن ونبدأ التحضير لوجود كوادر مصرية فاعلة في الكاف بعدما اختفت في السنوات الماضية".