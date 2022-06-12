شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أنس أسامة فى تحدٍ جديد على شط سلة الإسكندرية رغم الورطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ جديد ينتظر اللاعب أنس أسامة نجم كرة السلة الذى وقع مؤخرًا على عقود إنضمامه لفريق الاتحاد السكندرى بداية من الموسم الجديد ولمدة 3 مواسم وسط أزمة التوقيع لصفوف ناديين فى ظل توقيعه للقلعة البيضاء أيضًا.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة البت فى أمر اللاعب الذى وقع لناديين من قبل الاتحاد الدولى للعبة والذى يلجأ له اتحاد السلة لحل الأمر.

ظهر أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة مُرتديًا "تي شيرت" أحمر خلال توقيع عقود انتقاله لنادى الاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم بعد انتهاء عقده مع الفريق، وحصل ”الخليج 365” على صورة للاعب وهو يوقع على عقود الانتقال لزعيم الثغر والتقاط الصورة حاملا التيشيرت الأخضر.

ووقع اللاعب على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب ، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025 .

وأصبح مسئولو اتحاد كرة السلة و اللاعب أيضا في ورطة بعد أن أعلن مسئولو الاتحاد السكندرى التعاقد مع أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بالزمالك، لمدة 3 مواسم مقبلة، رغم توقيعه للزمالك خلال الفترة الماضية .

أنس أسامة لاعب محترف، واللائحة العامة بالاتحاد المصرى لكرة السلة تتضمن عقود الهواة والتي تنص على إيقاف اللاعب الذى يوقع لناديين لمدة عام، على أن يعود لناديه الأصلى بعد انتهاء مدة الإيقاف، ولا تتضمن اللائحة موقف الاحتراف الخاص بـ أنس أسامة"، ومن المقرر أن يستند اتحاد السلة إلى القرار الذى يصدره فيفا في الأزمة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب أنس أسامة فى الصور التالية:



أنش أسامة فى إستعراض للكرة



أنس أسامة تحت أعماق البحار



أنس أسامة فى إبتسامة



أنس أسامة فى مرحلة الصغر



أنس أسامة نجم السلة