شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الثلاثاء.. 58 عاما على أول مباراة بين مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 58 عاما على أول مباراة جمعت منتخبي مصر وكوريا الجنوبية قبل المباراة التى تجمع الفريقين وديًا الثلاثاء المقبل فى ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الجارية، والتي خاض فيها المنتخب مباراتي غينيا وإثيوبيا.

ويعود اللقاء الأول الرسمي بين منتخبى مصر وكوريا الجنوبية إلي 16 أكتوبر عام 1964 خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 1964، وهى المباراة التى شهدت فوزا كاسحا للفراعنة بنتيجة 10 أهداف دون مقابل.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي أقلت منتخب مصر إلى العاصمة سول.

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات والإجهاد، وهم أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح، وحمدى فتحى، وإمام عاشور، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريباً فى الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري.