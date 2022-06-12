الامارات | ديباي يحرم هولندا العلامة الكاملة.. وإنجلترا تعجز عن الثأر من إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن ديباي يحرم هولندا العلامة الكاملة.. وإنجلترا تعجز عن الثأر من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرم مهاجم برشلونة الاسباني، الهولندي ممفيس ديباي منتخب بلاده من احكام قبضته على صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعدما أهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل ليخرج بتعادل على أرضه أمام بولندا 2-2 أمس، فيما انتزعت ويلز تعادلاً قاتلاً أمام ضيفتها بلجيكا 1-1 ضمن الجولة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ورفعت هولندا رصيدها في الصدارة إلى 7 نقاط متقدمة بفارق ثلاث عن بلجيكا الثانية بالتساوي مع بولندا الثالثة، فيما تتذيل ويلز الترتيب بنقطة يتيمة.

وهو التعثر الاوّل للمنتخب الهولندي بعد فوزين توالياً على بلجيكا 4-1 وويلز 2-1، فيما عوّض "الشياطين الحمر" خسارتهم أمام الجار الهولندي بفوز كاسح بولندا 6-1، علماً أن رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي كانوا فازوا افتتاحاً على ويلز 2-1.

وعجزت إنكلترا عن تحقيق ثأرها من إيطاليا التي حرمتها الصيف الماضي من لقبها الأول في كأس أوروبا، وذلك بالتعادل معها صفر-صفر في ولفرهامبتون ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، فيما لا تزال ألمانيا تبحث أيضاً عن فوزها الأول بتعادلها مع مضيفتها المجر 1-1.

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