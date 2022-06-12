الامارات | "ماترية" تهدي "غودولفين" لقب "أكورن ستيكس" الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن "ماترية" تهدي "غودولفين" لقب "أكورن ستيكس" الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت المهرة "ماترية" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب براد كوكس، بطلة في سباق "أكورن ستيكس" المخصص لمهرات الفئة الأولى "جروب1" لمسافة الميل (1600 متر) رملي، وجرى أمس على مضمار "بيلمونت بارك" الأميركي الشهير. وحافظت "ماترية" على سجلها الناصع في عمر الثلاثة سنوات، وحققت فوزها الأول في سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، والخامس في مسيرتها المقتصرة على ثمانية مشاركات.

ونجحت "ماترية" بقيادة الفارسة فلافين برات، في الهيمنة على مجريات سباق "أكون ستيكس"، بعد أن أحكمت قبضتها مبكراً على الصدارة حتى دخول المنعطف الأخير، ومن ثم الاندفاع بقوة في المراحل الختامية، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و77 جزء من الثانية، متفوقةُ بفارق كبير بلغ ستة أطوال وربع الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية "ديفين هانتيرز" بإشراف المدرب إتش غراهم موشن وقيادة الفارس لويس سايز.

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