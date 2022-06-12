تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في كأس آسيا تحت 23 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل المنتخب السعودي رحلته في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، حين يلاقي فيتنام في الدور ربع النهائي، مساء يوم الأحد.



ونجح منتخب السعودية في الصعود إلى دور الثمانية في البطولة الآسيوية، بعدما حصد 7 نقاط في مجموعته، ليتأهل كمتصدر ويواجه نظيره الفيتنامي.

يلاقي منتخب السعودية نظيره الفيتنامي في ختام مباريات دور الـ8، مساء يوم الأحد 12 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث مباراة السعودية وفيتنام عبر قناة SSC على الهواء مباشرة.

يذكر أن المتأهل من مباراة السعودية وفيتنام سيلاقي منتخب أستراليا في الدور نصف النهائي، بعد فوز الأخير على تركمنستان.

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا حتى الآن

منتخب أستراليا

منتخب أوزبكستان