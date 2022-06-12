شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى مفاجآت كأس مصر أمام المصرى بالسلوم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وستكون مواجهة المصرى بالسلوم هي الأول الرسمية التى يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر فى تاريخه.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.

من جهته حذر الجهاز الفني للأهلى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة تخطى عقبة المصرى بالسلوم لبداية صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة.

وفى المقابل، أنهى فريق المصري بالسلوم دوري الدرجة الثانية فى المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بحرى والإسكندرية، بعدما خاض 30 مباراة هذا الموسم حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر 9 مباريات.

ويمتلك المصري بالسلوم، الذى يقود فنيا أحمد عبد الرؤوف بجانب عامر صبرى وحسام أسامة نجوم الزمالك السابقين، خط هجوم قوياً، تمكن من تسجيل 37 هدفا وسكنت شباكه 22، ويعتبر من أقوى خطوط الدفاع فى مجموعته بعد حرس الحدود ودكرنس والمجد السكندري.

ويعد جابر سالم هو هداف نادي المصري بالسلوم ورابع هدافي مجموعة بحري بـ11 هدفا، وأخطر لاعبى المصرى بالسلوم، حيث ساهم في 15 هدفا سجل 11 وصنع 4 أهداف، ويليه أحمد محمد فؤاد برصيد 5 أهداف، ومحمد محمود رجب بـ3 أهداف.

في سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى المصرى بالسلوم، برئاسة محمد علاء، 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلى فى كأس مصر كما أعطى تعليماته لجميع اللاعبين بالتركيز وعدم التحدث للإعلام عن المباراة.