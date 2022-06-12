شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتراجع للمركز الخامس فى أول تصنيف للاسكواش بعد اللعب باسم إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد الشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، تراجعاً في مركزه بالتصنيف العالمي المقرر صدوره عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA" خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بعد خسارته للقب بطولة موريشيوس.

ومن المقرر أن يتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع حالياً، مركزاً في الشهر المقبل ليحتل التصنيف الثالث عالمياً، فيما سيتقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الرابع متخلياً عن المركز الخامس لمحمد الشوربجي الذي سيتراجع مركزاً.

ويظل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة متربعاً على صدارة التصنيف العالمي للشهر الثاني على التوالي، بينما يظل النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني.

وخسر محمد الشوربجي، لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة موريشيوس للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال.

وخسر الشوربجي فى المباراة النهائية أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-9, 11-8.

يذكر أن البطلة المصرية الواعدة فريدة محمد توجت ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتي أقيمت خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 30 ألف دولار للسيدات.