شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مجدى عبد الغنى يقود الفراعنة للتعادل مع هولندا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر في خطف نقطة التعادل من أنياب نظيره الهولندي بهدف لكل فريق في أولى مبارياته بكأس العالم في إيطاليا في مثل هذا اليوم 12 يونيو 1990.

بدأ الجنرال الراحل محمود الجوهرى مدرب منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شوبير "الأهلي" لحراسة المرمى، هانى رمزى "الأهلي" ليبرو، هشام يكن "الزمالك"، ربيع ياسين "الأهلي" قلبى دفاع، إبراهيم حسن "الأهلي" ظهير أيمن، أحمد رمزى "الزمالك" ظهير أيسر، مجدى عبدالغنى "بيرامار البرتغالي"، إسماعيل يوسف "الزمالك" فى مركز الوسط المدافع، أحمد الكأس "الأوليمبي" وسط مهاجم، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد كابتن المنتخب "الزمالك" قلب هجوم.

فى مواجهة نجوم أوروبا رود خوليت قائد هولندا، وماركو فان باستن، ورونالد كومان وغيرهم من نجوم العالم.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفى الدقيقة "58" نجح البديل ويم كيفت فى تسجيل هدف التقدم لهولندا بعدما حل بديلا لفانينبورج فى بداية الشوط الثاني.

ونجح حسام حسن فى الحصول على ضربة جزاء قبل نهاية المباراة سجل منها مجدى عبدالغنى هدف الفراعنة الوحيد فى مونديال إيطاليا، لينطلق صوت الراحل محمود بكر معلق المباراة للتليفزيون العربى بعبارة عدالة السماء تنزل على أرض استاد بالريمو.

وكان الجوهرى قد أجرى تغييرين دفعة واحدة فى الدقيقة 69 عندما حل مجدى طلبة، وعادل عبدالرحمن بدل من أحمد رمزي، وجمال عبدالحميد على الترتيب، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين فى واحدة من كبرى مفاجآت البطولة.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.