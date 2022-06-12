شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة طارق حامد لتحديد مصيره النهائي مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، موعد عودته من رحلة العلاج فى إسبانيا لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى إسبانيا بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

ويستمر طارق حامد فى خوض رحلة التأهيل بإسبانيا من إصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، ولم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة حتى الآن، كما تأكد غياب طارق حامد عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدوري، والمقرر لها 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب في الوقت الحالي.

في سياق آخر، ركز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء استعدادًا لمواجهة الداخلية الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، ومن الوارد أن تصل مواجهات الكأس لركلات الجزاء حتى يتم حسمها، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يهتم تدريب اللاعبين على التسديد وجاء في مقدمة قائمة المسددين كلاً من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني ورزاق سيسيه ومحمد أشرف "روقا".