شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية عبد الرحمن مجدى لمواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاسماعيلى ، جاهزية عبد الرحمن مجدى صانع العاب الدراويش للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وانتظم عبد الرحمن مجدى فى تدريبات فريقه عقب نهاية معسكر الدراويش بالقاهرة، حيث انتهى اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من شد بالعضلة الأمامية الذى عانى منه طوال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب فى الجولة القادمة بالدوري.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى، وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.