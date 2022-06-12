الامارات | فلسطين والبحرين والأردن على بعد نقطة من "نهائيات آسيا".. والكويت تحيي آمالها

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين والبحرين والأردن على بعد نقطة من "نهائيات آسيا".. والكويت تحيي آمالها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت منتخبات فلسطين والبحرين والأردن على أعتاب التأهل إلى كأس آسيا 2023 بعد خروجها منتصرة من الجولة الثانية للدور الحاسم من التصفيات القارية، فيما أحيا المنتخب الكويتي آماله. ,في المجموعة الثانية، حقق المنتخب الفلسطيني فوزه الثاني توالياً على حساب اليمن بخماسية نظيفة، ليقترب من بلوغ النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه.

وعلى ملعب الاتحاد المنغولي في العاصمة أولان باتور، تناوب على تسجيل خماسية "الفدائي" عدي دباغ (14)، محمد باسم (45+1)، محمد يامين (48)، وصالح شحادة (58 و65). وشارك المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في النهائيات عام 2015 عندما خرج من دور المجموعات، على غرار النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات. فيما خاض اليمن باكورة مشاركاته في 2019 عندما وودّع من دور المجموعات بثلاث هزائم.

وبهذا الفوز، حافظ منتخب فلسطين على صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين، في مقابل 4 نقاط للفيليبين التي فازت بهدف نظيف على منغوليا. وفي المجموعة الخامسة، حوّل المنتخب البحريني لكرة القدم تخلفه الى فوز ثمين 2-1 على حساب المنتخب الماليزي المضيف على استاد بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور. ,سجل هدفي البحرين علي حرم (57) وعبدالله يوسف (81 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف ماليزيا محمدو سمارة (55).

وتربعت البحرين على الصدارة برصيد 6 نقاط بعدما سبق لها الفوز في الجولة الأولى على بنغلادش 2-صفر، فيما تراجعت ماليزيا للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام تركمانستان التي حققت أول ثلاث نقاط بعد فوزها على بنغلادش بهدفين لألتي مراد انادوردييف (7) وأرسلان مايرات أماتوف (77)، مقابل هدف لمحمد إبراهيم (12). وباتت البحرين بحاجة إلى نقطة فقط من اللقاء المقبل أمام تركمانستان في الجولة الثالثة الأخيرة المقررة الثلاثاء.

وفي المجموعة الأولى، أحيا منتخب الكويت المضيف آماله بعد تغلبه على نيبال 4-1، فيما اقترب الأردن من النهائيات بفوزه الصعب على إندونيسيا 1-صفر. وكان "الأزرق" تعرض لخسارة مفاجئة أمام إندونيسيا 1-2 في الجولة الافتتاحية فيما تجاوز الأردن عقبة نيبال بهدفين. ويتصدر الأردن الترتيب برصيد 6 نقاط أمام إندونيسيا (3) والكويت (3) ونيبال (لا شيء).

وفي حال فوز الكويت على الأردن وإندونيسيا على نيبال في الجولة الثالثة الأخيرة الثلاثاء، فإن ثلاثة منتخبات ستتساوى نقاطا، وعندها سيؤخذ في الاعتبار فارق الأهداف في المباريات المباشرة بين الفرق المتعادلة. وإن استمر التعادل، فإن الفيصل سيكون الأهداف المسجلة في المباريات المباشرة بينها، ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة كافة، وإلا فالأهداف المسجلة فيها.

وفي حال استمرار التعادل، يؤخذ بالنقاط التأديبية (البطاقة الصفراء = نقطة واحدة، البطاقة الحمراء بعد البطاقة الصفراء = 3 نقاط، البطاقة الحمراء المباشرة = 3 نقاط، البطاقة الصفراء تليها البطاقة الحمراء المباشرة = 4 نقاط). أمًا آخر الحلول لكسر التعادل، فسيكون القرعة بين الفرق الثلاثة.

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