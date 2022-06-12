شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى المنصورة فى كأس مصر لمصالحة جماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المصري البوسعيدي بنظيره المنصورة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المقرر إقامته فى إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويعيش المصرى فترة صعبة هذا الموسم، حيث لم يحقق الفريق الفوز منذ الانتصار على الأهلي في 9 أبريل الماضي، حيث حصل الفريق البورسعيدي على نقطة واحدة خلال الجولات السبعة الماضية التى شهدت خسارة المصري أمام الزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلي وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلي وبيراميدز والتعادل مع غزل المحلة.

واستهل نادي المنصورة مشواره فى كأس مصر بمواجهة نادي بايونيرز الذى استطاع الفوز عليه بهدفين نظيفين ثم واجه نادي دكرنس فى الدور التمهيدي الثالث وفاز عليه بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قبل ان يفوز على مركز شباب السرو بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ويصعد إلى دور الـ 32.

وتعتبر مباراة المصري البورسعيدي هي الأخيرة لياسر الكناني المدير الفني لنادي المنصورة وذلك عقب الاجتماع الذي عقده الكناني مع إدارة النادي واتفق الطرفان علي رحيل الكناني عقب مباراة المصري.

وقد يغيب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن القيادة الفنية للفريق في مباراة المنصورة على الرغم من إعلان سمير حلبية رئيس النادي المصري التعاقد مع معهما لإدارة الفريق البورسعيدي فنياً، فلم يصدر النادي بياناً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع حسام حسن الذي خاض تدريبات الفريق طوال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن عدم نشر أية اخبار أو تقارير خاصة بتدريبات الفريق عبر صفحة النادي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة الدائرة بين إدارة النادي ومعين الشعباني الذي رفض فسخ التعاقد بالتراضي بعدما أصر على حصوله على كافة مستحقاته المالية.