شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الظهور الأول للأهلى بعد خسارة اللقب الأفريقى

ستكون مواجهة المصرى بالسلوم هى الرسمية الأولى التى يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر في تاريخه.

موقف المصرى بالسلوم فى دوري الدرجة الثانية

أنهى فريق المصري بالسلوم دوري الدرجة الثانية فى المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بحرى والإسكندرية، بعدما خاض 30 مباراة هذا الموسم حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر 9 مباريات.

الأهلى يواجه المصرى بالسلوم بدون الدوليين

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.

جابر سالم هداف المصرى بالسلوم

ويعد جابر سالم هو هداف نادي المصري بالسلوم ورابع هدافي مجموعة بحري بـ11 هدفا، وأخطر لاعبى المصرى بالسلوم، حيث ساهم في 15 هدفا سجل 11 وصنع 4 أهداف، ويليه أحمد محمد فؤاد برصيد 5 أهداف، ومحمد محمود رجب بـ3 أهداف.

مكافأة 10 آلاف جنيه لتخطى عقبة الاهلى

ورصد مجلس إدارة نادى المصرى بالسلوم، برئاسة محمد علاء، 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلى فى كأس مصر كما أعطى تعليماته لجميع اللاعبين بالتركيز وعدم التحدث للإعلام عن المباراة.