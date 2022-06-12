شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير دونجا من مواجهة الإسماعيلى مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الاختبار الطبي مصير محمود عبد العاطى دونجا لاعب الاسماعيلى من المشاركة في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتاج محمود عبد العاطى دونجا لثلاثة أيام لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق فى منشأ العضلة الأمامية للانتظام فى تدريبات الدراويش الجماعية.

وكان "دونجا" قد تعرض للإصابة بالعضلة الأمامية فى مباراة الاتحاد السكندري منذ عدة أسابيع والتى تم استبداله على أثرها خلال اللقاء الذى حسمه الدراويش لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدفًا.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.