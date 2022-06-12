شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه والننى يلتقطان الصور التذكارية فى حفل زفاف شقيقة لاعب أرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط النجمان محمود حسن حسن تريزيجيه ومحمد الننى الصور التذكارية مع شقيقة الأخير وعريسها وذلك في حفل زفافهما الذى أقيم في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الغربية، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأهل.

وكان قد حرص محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على مؤازرة لاعبي فريق غزل المحلة، خلال معسكرهم المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام.

وقرر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على خوض التدريبات الجماعية للاعبين على فترتين يومياً لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة الاهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مصطفى عبده إلى تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية للعودة الى النتائح الإيجابية مرة أخرى عقب استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .



