شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الأحد 12 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأحد 12 يونيو 2022، مباريات دور الـ 32 من كاس مصر النسخة الحالية حيث يلتقى الأهلي بنظيره المصرى بالسلوم، فيما يواجه المصرى البورسعيدى نظيره المنصورة.



موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022. ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا. موعد مباراة المصري البورسعيدي فى كأس مصر أمام نادي المنصورة موعد مباراة المصري البورسعيدي فى كأس مصر أمام نادي المنصورة في مباراة أخرى، يلتقي فريق المصري البوسعيدي بنظيره المنصورة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المرتقب المقرر إقامته في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويعيش المصري فترة صعبة هذا الموسم، حيث لم يحقق الفريق الفوز منذ الانتصار على الأهلي في 9 أبريل الماضي، حيث حصل الفريق البورسعيدي على نقطة واحدة خلال الجولات السبعة الماضية التي شهدت خسارة المصري أمام الزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلى وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلي وبيراميدز والتعادل مع غزل المحلة.