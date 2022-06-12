شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز الـ78 فى ولايته الرابعة مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهمة صعبة تحملها حسام حسن، المدير الفني الجديد للنادي المصري، والذى تولى مؤخراً مسؤولية تدريب الفريق البورسعيدي خلفا لمعين الشعباني، الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، ويستهل حسام حسن مشواره مع المصرى بمواجهة نادى المنصورة فى اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، الأحد، بمنافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وسبق لحسام حسن تدرب المصرى فى ثلاث ولايات مختلفة قبل تعيينه مؤخراً مدرباً للفريق.

الولاية الأولى

بدأ حسام حسن مشواره التدريبي مع فريق المصري موسم 2007 -2008، وبلغت تجربته الأولى مع المصري البورسعيدي 11 شهرا، خاض خلالها 27 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 11 وخسر فى سبع مباريات.

ونجح خلال ولايته الأولى للمصري وبدايته التدريبية بالفوز على الزمالك 2-1 موسم 2007 -2008 بالجولة الـ 23 للدوري، كما فاز على الأهلي 2-0 بالجولة الثانية للدوري موسم 2008 -2009.

الولاية الثانية

التجربة الثانية مع المصري كانت في موسم 2011-2012، ولم يمض معهم سوى 15 يومًا.

الولاية الثالثة

تعد الولاية الثالثة لحسام حسن مع المصرى هى المحطة التدريبية الأطول فى مشوار حسام حسن، بعدما قاد المصري خلال ثلاثة مواسم متتالية منذ الخامس والعشرين من يوليو 2015 وحتى نهاية شهر يونيو 2018.

وخاض حسام حسن مع المصري 112 مباراة، لم يحقق خلالها أي بطولة سوى تحقيق المركز الرابع فى جدول الدوري المصري ومنها المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية والوصول إلى نصف نهائي البطولة كما وصل لنهائي كأس مصر وتلقي الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتولى التوأم الإدارة الفنية للنادى المصرى فى 167 مباراة خلال الولايات الثلاث، حققا خلالها 77 انتصارا و53 تعادلا، وخسرا 37 مباراة، وقاد حسام حسن النادى المصرى إلى التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، ونهائي كأس مصر، وكأس السوبر المحلي، لكنه لم يتوج ببطولة.

ويدخل حسام حسن تحدي جديد خاصة أنه يسعى إلى تصحيح مسار الفريق البورسعيدي الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.