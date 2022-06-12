شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطالب تاكيس جونياس باستغلال تعثرات القطبين وحصد لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة نادي بيراميدز جلسة مع اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول، على هامش رحلة السفر إلى السعودية لمواجهة اتحاد جدة وديًا، فى المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، وحققت الهدف منها بتجربة العديد من اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة أمام فريق كبير بحجم الاتحاد السعودى.

وشهدت جلسة الإدارة مع تاكيس جونياس الحديث عن مستقبل فريق بيراميدز فى مسابقة الدورى، وتحديد مصيره فى ظل تراجع مستوى الأهلي والزمالك وتفريطهم فى العديد من النقاط، وطالبت الإدارة من الخواجة اليوناني ضرورة السعى لتصدر جدول المسابقة وحصد اللقلب، خاصة أن بيراميدز يمتلك العديد من العناصر المميزة القادرة علي تحقيق الفارق والمنافسة بشراسة على حصد لقب الدورى بالموسم الحالي، والذى يعد فرصة حقيقية للتتويج به فى ظل تفريط القطبين فى العديد من النقاط.

كما أكدت الإدارة، فى اجتماعها مع تاكيس جونياس، أنه فى حال عدم القدرة على حصد لقب الدورى لأى ظروف طارئة فإن بيراميدز سيكون هدفه المركز الثاني وضمان المشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، موضحين للمدرب أن كافة طلباته مجابة من أجل تحقيق الهدف المطلوب.