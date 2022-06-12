عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرحلة الأقصر.. ماذا قدم إيهاب جلال مع منتخب مصر

الأحد 12 يونيو 2022

الخليج 365

60 يوما فقط قضاها إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، قبل أن يتم الإعلان عن رحيله بعد مباراة كوريا الجنوبية الودية.



وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، بدء البحث في السير الذاتية للمدربين الأجانب، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

متى تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر؟

تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، بعد الإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

ورغم توليه المنصب، فإن إيهاب جلال ظل على رأس القيادة الفنية لفريق بيراميدز المصري، حتى خروج الفريق من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ما هو راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر؟

منذ توليه منصب المدير الفني لـ"الفراعنة" بشكل رسمي، بدأت التقارير في ذكر بعض الأرقام حول راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر.

ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر سوى بعد إعلان رحيله.

وأكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن إيهاب جلال يتقاضى راتبا شهريا قيمته 725 ألف جنيه مصري.

ماذا قدم إيهاب جلال مع منتخب مصر؟

رغم أن إيهاب جلال تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر منذ شهرين، لكنه لم يخض أي مباراة سوى خلال الأسبوع الحالي.

ولعب منتخب مصر مباراتين تحت قيادة إيهاب جلال، الأولى ضد غينيا وفاز فيها بهدف نظيف، والثانية ضد إثيوبيا وخسر فيها 1-2، في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

متى يرحل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر؟

وبذلك، سيرحل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر بعد مباراة كوريا الجنوبية الودية، والمُقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

رحيل إيهاب جلال سيجعله أسرع مدير فني غير مؤقت يرحل عن تدريب منتخب مصر، وذلك بعد 60 يوما فقط من توليه المسؤولية.