شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى، على التحدث مع اللاعبين محذرا إياهم من التهاون أمام الداخلية أو التعالى، وأكد فيريرا للاعبيه أن فريق الداخلية يضم عناصر مميزة ويمتلك 48 هدفا فى دورى الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز، ما سيجعل المنافسة شرسة وفى غاية القوة، وتحتاج تركيزاً من جميع اللاعبين.

وأكد فيريرا أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات، خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين والاعتماد على بعض البدلاء، وتعد فرصة كبيرة وعليهم التمسك بها.