شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: المستويات متقاربة بين الأندية في الدوري وخسارة مصر مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني لنادي إنبي، أن المستويات متقاربة جدا بين الأندية في الدوري الممتاز، وخسارة منتخب مصر من إثيوبيا مفاجئة.

وقال فييرا، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: مشروع إنبي التدريبي سبب قبولي العرض، وعلاقتي بمرة القدم المصري كبيرة جدا وأتابع الدوري المصري باستمرار وسأستكمل ما بدأه حلمي طولان مع النادي لأنه قام بعمل رائع وسامنح الناشئين العديد من الفرص لأنهم يستحقون وأشركت 3 لاعبين في ودية المقاولون، وإنبي دائما يخرج العديد من المواهب في الكرة المصرية مثل أفشة وعمرو فهيم وأبو جبل.

وأضاف مدرب إنبي: الإسماعيلي فريق كبير ولكن موقف الفريق ليس جيدا، وتحدث البعض معي من أجل تولى قيادة الفريق ولكن لم يستكملوا المفاوضات ولكنى حزين لما يعاني منه الفريق في الوقت الحالي.

وتابع فييرا: المستويات متقاربة حاليا بين الفرق في الدوري، ومن الصعب أن تقول هذا أفضل فريق في الدوري لان مباراة واحدة تغيير الأوضاع.

وعن خسارة مصر، قال فييرا: خسارة منتخب مصر من إثيوبيا كانت مفاجئة وغير متوقعة وأختلف تماما مع كل من هاجم إيهاب جلال المدير الفني لأن المباراة شهدت أخطاء من الكل لاعبين ومدرب ووارد جدا أن يقع الكل في أخطاء وأنا أخطئ، فيجب أن ينسى الجميع المباراة كنتيجة والتعلم منها".