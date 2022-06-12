شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسماء المرشحة لتولي منصب مخطط الأحمال بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي استعراض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني وتولي منصب مخطط الأحمال في الجهاز الفني الحالي بقيادة بيتسو موسيماني، بعدما استقرت الإدارة على إضافة مخطط أحمال جديد بجانب الجنوب إفريقي رانجوجا كابيلو، في ظل عدم قناعة الإدارة الحمراء بما يقوم به الأخير وتراجع المردود البدني للاعبي الأهلي.

وتم طرح أكثر من اسم لتولي منصب مخطط الأحمال، مثل حسين عبد الدايم، مخطط أحمال الأهلي السابق في جهاز محمد يوسف، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال الذي عمل في عهد السويسري رينيه فايلر، وأخيرا التونسي أنيس الشعلالي، الذي عمل مخططا للأحمال في عهد حسام البدري.

ومن المقرر أن يتم حسم هذه الأمور عقب الجلسة التي سيعقدها مسئولو الأهلي وشركة الكرة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، يوم السبت المقبل، عقب عودته من المغرب، في ظل رغبة الإدارة في مناقشة موسيماني في عدد من الأمور المتعلقة بفريق الكرة.

وتشترط إدارة الأهلي إجراء تعديل على الجهاز الفني للأهلي بضم مدرب عام وإضافة مخطط أحمال جديد، سواء تم الاتفاق على رحيل كابيلو أو استمراره، في ظل شكوى اللاعبين من تراجع المستوى البدني وتعرضهم للإصابات.