شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يمنح لاعبى المقاولون إجازة 24 ساعة بعد انتهاء التجارب الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد انتهاء التجارب الودية الأربعة التى خاضها ذئاب الجبل خلال فترة التوقف الدولي، والتي بدأت بمواجهة العبور ثم غزل المحلة وإيسترن كومباني وإنبي.

واكتفى عودة بخوض أربع وديات خلال فترة التوقف لإعداد الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام، ومن المقرر أن يستأنف المقاولون تدريباته غداً الاثنين استعداداً لمباراة الإسماعيلي.

ويعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، بعد استغلال فترة التوقف الدولي الحالية فى خوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتي لا تقبل التهاون من لاعبى ذئاب الجبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل ا"لإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.