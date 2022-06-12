ميدو يشن هجوماً عنيفاً على هاني أبو ريدة: مجاهد فضح خطتك لتدمير الكرة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الإعلامي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، هجوماً عنيفاً على هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي، وكذلك أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق.

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" مساء السبت، إن مداخلة أحمد مجاهد وتصريحاته اليوم فاضحة لتخطيط هاني أبوريدة وحاشيته منذ اليوم الأول لتركهم اتحاد الكرة.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "مجاهد لديه جواسيس في اتحاد الكرة ليزيدوا من أزمات الكرة المصرية، ويريدون أن كل من يأتي بعدهم يفشل.. حاشية مجاهد وأبوريدة ساذجين، بسبب تصريحات مجاهد التي فضحتهم، وأن مداخلة مجاهد كشفت استراتيجيته واستراتيجية هاني أبوريدة في تدمير الكرة المصرية."

ووجه ميدو رسائل نارية لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، مشدداً على أنه يزرع جواسيس داخل الجبلاية من أجل العمل على تدمير الكرة المصرية.

واضاف ميدو: "أحمد مجاهد بيتكلم وكأن الشعب المصري عنده زهايمر، الشعب المصري مش هينسى إنكم قعدتوا 15 سنة في إدارة الكرة المصرية ومحصلش تطوير".

وتابع: "مجاهد بيقول احنا مستعدين نساعدكوا، تساعد مين؟ انت محتاج تساعد نفسك، محتاج تبص في المراية، الموظفين في الاتحاد الإفريقي المصريين تمت إقالتهم تحت نظر مجاهد وهاني أبوريدة، وتم تسليم مصر للمغرب، وفوزي لقجع بقى بيحرك الكرة الإفريقية بمزاجه، وأبوريدة ومجاهد اتفرجوا عليه."

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً: "عايز تقعد يا مجاهد تقول ايه؟، الموضوع باين ومفضوح، انتوا اللي زرعتوا الجواسيس في اتحاد الكرة عشان تدمروا الكرة المصرية أكتر، كفاية زرع جواسيس."