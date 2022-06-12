على مسئولية إبراهيم فايق.. الكشف عن تفاصيل واقعة «محضر الاجتماع الوهمي» لمجلس اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجاة من العيار الثقيل بشأن طلب جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من مجلس الجبلاية التوقيع على محضر اجتماع وهمي لم يتم.

وقال فايق، خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" مساء السبت، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعًا السبت، وخلاله طلب جمال علام رئيس مجلس الجبلاية من أعضاء المجلس التوقيع على محضر اجتماع وهمي لم يتم.

وأضاف الإعلامي أن جمال علام سعى لتبرئة اتحاد الكرة من أزمة ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، من خلال اختلاق محضر وهمي لاجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ سابق.

وأشار مقدم برنامج "جمهور التالتة" إلى أن بعض أعضاء مجلس الجبلاية وقعوا على المحضر المشار إليه دون أن يقوم بعضهم بقراءة محتواه، في حين رفض البعض الآخر معتبرين أنه شكل من أشكال التزوير.

وفي وقت سابق، أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن إقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، عقب مباراة كوريا الجنوبية الودية، مؤكدًا أن البديل أجنبيًا.

وقال علام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلتمي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت،: "بدأنا البحث عن مدرب أجنبي ومستعدين نصبر عليه سنة أو سنتين طالما هنحقق طفرة".

وأضاف علام أن إيهاب جلال معندوش ثقة في نفسه من البداية لأن الناس هاجمته بعد تعيينه، مؤكدًا أن مرتبه يبلغ 725 ألف جنيه شهريًا، في حين أن البرتغالي كيروش كان يتحصل على 127 ألف دولار.