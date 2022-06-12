موعد مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 بكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

موعد مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم

تقام مباراة الأهلى مع المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على كل اللاعبين المقيدين بقائمته بخلاف اللاعبين الدوليين والأجانب الغائبين عن الفريق لظروف انضمامهم لمنتخباتهم التي تخوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، وينوى الجهاز الفني ضم اللاعبين الكبار وتدعيمهم بعدد من اللاعبين الشباب، كما حدث في مباراة الفريق الأحمر الودية ضد الدفاع الجوي الثلاثاء الماضي والتى انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصرى بالسلوم بكأس مصر اليوم الأحد مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.