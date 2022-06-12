شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: لا بد من خطة شاملة لتطوير الكرة المصرية.. وصفقة أنس أسامة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه كان يؤيد استمرار كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لأنه أضاف للكرة المصرية، ووصل لنهائي كأس الأمم ومباراة فاصلة للتأهل لكأس العالم.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه في حال رحيل اتحاد الكرة الحالي ستعود نفس الوجوه من جديد، لا بد أن تكون هناك خطة شاملة لتطوير الكرة المصرية.

وتابع مصيلحي: إن صفقة انتقال اللاعب أنس أسامة هي صفقة انتقال حر، وسيتدرب مع الفريق بشكل طبيعي الشهر القادم، مشيرا إلى أنه عقد معه 4 جلسات، وفي الجلسة الأخيرة وقّع معنا على العقود الجديدة وعلى عقد من الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أنه لن يتنازل عن أنس أسامة مقابل التعاقد مع لاعب كرة قدم من الزمالك، وأعرب أن العلاقة بينه وبين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور علاقة ود واحترام.