شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل، فريق كوريا الجنوبية فى مباراة ودية ستقام فى العاصمة سيول، فى ثالث مباريات المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال.

ويحلم 3 لاعبين بالمشاركة الأولى مع المنتخب الوطنى أمام كوريا الجنوبية وهم كل من: أحمد حمدى المحترف في مونتريال الكندى ومحمود جاد حارس نادى إنبى، حيث لم تسبق لهما المشاركة بقميص المنتخب الأول، على الرغم من مشاركة أحمد حمدى ومحمود جاد كثيرا مع المنتخب الأوليمبى والشباب، بالإضافة إلى المنضم حديثا مصطفى شلبى لاعب نادي إنبي الذي ينضم لأول مرة بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبى المنتخب.

وجاءت قائمة المنتخب المسافرة إلى كوريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع : محمود الونش، محمود علاء، باهر المحمدي، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف، كريم حافظ، عمر جابر، عمر كمال.

خط الوسط: أحمد حمدي، مهند لاشين، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد ابراهيم، أحمد سيد زيزو، أحمد رفعت، ابراهيم عادل، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أحمد عاطف.