شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فايلر: لا توجد مفاوضات مع الأهلي حاليا.. وموسيماني يحقق نتائج جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديفيد سيزا، مساعد رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، أن كل ما يتم تداوله حول وجود مفاوضات بيني والأهلى غير صحيح، وموسيماني يسير بشكل جيد جدا مع الأهلي.

وقال ديفيد سيزا، في مداخلة بالفيديو مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: كل ما يتم تداوله عن وجود مفاوضات مع الأهلي غير صحيح، ولا يوجد تواصل معي من مسئولى الأهلي.

وأضاف سيزا: "لا يوجد تواصل مع فايلر في الوقت الحالي؛ لأنه مرتبط بعقد في الدوري الياباني وأتمنى العمل مرة أخرى في الأهلي".

وتابع مساعد فايلر: أرغب في أن أكون المدرب الأول، ولكن ليس لدي مانع من العمل مع مدير فني آخر بشرط أن يكون على نفس قدرات فايلر.

واختتم ديفيد سيزا: موسيماني حصل على لقبين لدوري أبطال أفريقيا وخسر أمام الوداد وبشكل عام هو محقق نتائج جيدة جدا، وسننتظر نتائجه في الفترة المقبلة.