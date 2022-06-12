شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: حاولنا كتير مع أنس أسامة.. ورغبته حسمت الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك، أنهم لم يقصروا على الإطلاق في ملف أنس أسامة، لاعب كرة السلة، الذي أتم انتقاله لنادي الاتحاد السكندري.

وقال لبيب لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محمد مصيلحي صديق وعزيز وإنسان محترم وتحدثت معه بشأن أكثر من لاعب في أكثر من لعبة قبل ذلك.

وأضاف: طلبت منه لاعب كرة طائرة وأيضا كنت أرغب في ضم لاعب السلة رامي إبراهيم، ومن غير المنطقي أن أكون داعما لكرة السلة وأترك أنس أسامة.

وتابع: حاولنا بكل الطرق مع أنس أسامة وطلب منا أن يحترف في أمريكا وعاهدنا على أن يعود للزمالك حين يرغب في العودة من الاحتراف.

واستطرد: تكفلنا بعلاج أنس أسامة بعد إصابته واجتمعت معه بعد ذلك، وبعدها طلب منا أن نجلس مع وكيله، وتوصلنا معه لاتفاق شبه نهائي، ولكن مجلسنا رحل قبل أن يعود من قطر ورحلة العلاج.

واختتم: بذلنا كل ما في وسعنا مع اللاعب، نعلم قيمته جيدا، في النهاية رغبة أنس أسامة هي التي حكمت، هو وقع للاتحاد منذ 10 أيام ومجلسنا رحل منذ فترة طويلة.