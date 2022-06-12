شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يقود وسط الأهلى بموقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد محمود لاعب الأهلي أساسيا في مباراة فريقه ضد المصري بالسلوم الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في ظل غياب ثلاثي الوسط الأساسي حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج، لظروف الانضمام لمنتخبات بلادهم.

ويلعب محمد محمود في وسط الأهلي ويتواجد بجواره أحمد نبيل كوكا، بحيث يقودا وسط الأهلي في مباراة اليوم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

وشهدت القائمة غياب علي لطفي عن مباراة اليوم ، فيما شهدت قائمة مباراة المصري بالسلوم عودة بدر بانون لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور.خاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت ضمن تحضيراته لمواجهة المصري بالسلوم الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل إعلان قائمة المباراة ودخول الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد الفنادق.