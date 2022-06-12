في تأكيد على رحيل إيهاب جلال.. رئيس اتحاد الكرة يعلن تكليف حازم إمام وبركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين أجانب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد معني بالدفاع عن كل الفرق، ولا يليق أن يقال أنه خبأ خطاب الاتحاد الأفريقي بشأن تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرسل أحد خطاب للاتحاد الأفريقي العام الماضي، ولعب الأهلي النهائي بالمغرب.

وأضاف علام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت،: "احنا زعلانين على الهزيمة من إثيوبيا وبمستوى المنتخب، والكابتن إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام".

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن بداية كيروش كانت خطأ وكذلك بداية كوبر وبعدها وصل للنهائي، ولم يمنح أحد الفرصة للمدرب الحالي إيهاب جلال.

ولفت إلى وجود حملة ضد اتحاد الكرة لرحيل مجلس الإدارة وعودة الإدارة السابقة، متسائلاً: "مشيوا ليه لما عاوزين يرجعوا؟".

وردًا على سؤال موسى، حول الاستعجال في اختيار إيهاب جلال، أجاب علام: "ممكن والخطأ وارد ويمكن تصحيحه، وعدم لعب مباراة كوريا الودية يعرض المنتخبات المصرية لعقوبات من الاتحاد الدولي".

وانفعل موسى على الهواء قائلاً "أنت عاوز الإعلام يصفق على طول ولا ننقد لما يكون هناك خطأ، دي سمعة مصر"، ليرد علام: "هناك تربص من البعض بالاتحاد المصري".

وعلّق موسى، هو إيهاب جلال هيعمل فتوحات في مباراة كوريا، إذا كان اتغلب من إثيوبيا واحدًا من اضعف المنتخبات، ليرد جمال علام: "كلفت حازم إمام وبركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين أجانب".