شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: موسيماني سيعود لقيادة الفريق.. ولا نرى وجود أى مشكلة فى الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سعيد شلبى الرئيس التنفيذى للنادى الاهلى أن موسيمانى سيعود الليلة لمصر وسيقود الفريق فى مباراة كأس مصر.

وتابع خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON": هناك تنسيق مع إدارة النادى ولجنة التخطيط وموسميانى طلب إجازة لأننا اشتغلنا لفترات طويلة دون راحة ومن ثم إجازته كانت بعد التنسيق مع إدارة النادي.

ورداً على سؤال الحديدى هل معنى ذلك أن موسمانى باق؟ ليرد قائلاً: "مفيش قرار طلع حول ده وده معناه أن موسيمانى موجود فى النادى الأهلى".

وحول وجود خلاف مع موسمانى قال: "لو فيه كنا قلنا بس إحنا متعودين بشكل عام أن خلافتنا تحل داخل الغرف ولا نعلنها بس مفيش خلافات".

وحول رضا النادى عن أداء موسميانى قال: "مجلس الإدارة لا يرى وجود أى مشكلة فى الأداء".