شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 11 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 11 يونيو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تصريح الخطيب: من أخفى خطاب تنظيم نهائى أفريقيا باتحاد الكرة أضاع حق مصر قبل الأهلى، ورد اتحاد الكرة عليه، وتلميح جمال علام برحيل إيهاب جلال.

الخطيب: من أخفى خطاب تنظيم نهائى أفريقيا باتحاد الكرة أضاع حق مصر قبل الأهلى

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، البعض طالبنا بإغلاق ملف نهائى أفريقيا بعد خسارة اللقب، وعدم إقامة المؤتمر ونحترم هذه الرؤية، وموقفنا ليس مرتبطاً بمكسب أو خسارة.

الجبلاية ردا على الخطيب: الأهلى تسلم لائحة أفريقيا ولم يطلب استضافة النهائى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاقها، والتى تضمنت أن المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يتم طلب استضافته إذا رغب أى نادٍ فى ذلك، وهو ما لم يحدث من أى من الأندية المصرية المشاركة فى البطولة "الأهلي والزمالك" وقتها، عكس بيراميدز الذى تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب فى استضافة النهائي، وخاطب اتحاد الكرة الذى قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة.

جمال علام: كلفنا حازم إمام وبركات بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب

ألمح جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إقالة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على خلفية الهزيمة من إثيوبيا.

إيهاب جلال يعلن قائمة المنتخب لمواجهة كوريا وديًا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة المسافرة لكوريا، بعد قليل استعدادا لمواجهة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل.

فريدة محمد تتوج ببطولة موريشيوس للاسكواش بعد الفوز على لاعبة بلجيكا

توجت البطلة المصرية فريدة محمد ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 30 ألف دولار للسيدات. مطالب فى الأهلي بعودة أحمد ياسر ريان ورفض تجديد إعارته طالبت بعض الأصوات فى لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، وكذلك فى شركة كرة القدم بالنادي، بعودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لنادى ألتاي أزمير التركي. أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الأهلي ضد المصري بالسلوم والمصري البورسعيدي ضد المنصورة، فى دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لهما غدا الأحد. كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التى وردت حول وجود مفاوضات من إدارة القلعة البيضاء مع السودانى أطهر الطاهر المحترف ضمن صفوف فريق سموحة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أطهر الطاهر نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم وإسماعيل للمصرى والمنصورة أكدت رابطة الأندية، فى بيان لها منذ قليل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة. رسميا.. مباراة الأهلى والزمالك 19 يونيو فى استاد السلام

فيريرا يطلب 3 مراكز للتدعيم في الصيف المقبل .. ورحيل 7 لاعبين

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التقرير النهائي الذي سيقدمه لإدارة الكرة بالنادي ويتضمن التقرير المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها وكذلك الراحلين بنهاية الموسم الحالي.

الإسبانى خوسيه لويس مونييرا حكماً لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ميكيسونى يتلقى عرضاً من جنوب أفريقيا بعد اقتراب الرحيل عن الأهلي