7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 11 يونيو 2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تقوتك اليوم السبت 11 يونيو 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتشمل ملخصا لأهم الأخبار الرياضية، أبرزها، جمال علام: كلفنا حازم إمام وبركات بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب.

جمال علام: كلفنا حازم إمام وبركات بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب

ألمح جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إقالة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على خلفية الهزيمة من إثيوبيا.

الخطيب: من أخفى خطاب تنظيم نهائى أفريقيا باتحاد الكرة أضاع حق مصر قبل الأهلى قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، البعض طالبنا بإغلاق ملف نهائى أفريقيا بعد خسارة اللقب، وعدم إقامة المؤتمر ونحترم هذه الرؤية، وموقفنا ليس مرتبطاً بمكسب أو خسارة. الجبلاية ردا على الخطيب: الأهلى تسلم لائحة أفريقيا ولم يطلب استضافة النهائى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاقها، والتى تضمنت أن المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يتم طلب استضافته إذا رغب أى نادٍ فى ذلك، وهو ما لم يحدث من أى من الأندية المصرية المشاركة فى البطولة "الأهلي والزمالك" وقتها، عكس بيراميدز الذى تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب فى استضافة النهائي، وخاطب اتحاد الكرة الذى قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة.

إيهاب جلال يعلن قائمة المنتخب لمواجهة كوريا وديًا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة المسافرة لكوريا، بعد قليل استعدادا لمواجهة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الأهلي ضد المصري بالسلوم والمصري البورسعيدي ضد المنصورة، فى دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لهما غدا الأحد. نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم وإسماعيل للمصرى والمنصورة أكدت رابطة الأندية، فى بيان لها منذ قليل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة. رسميا.. مباراة الأهلى والزمالك 19 يونيو فى استاد السلام

الإسبانى خوسيه لويس مونييرا حكماً لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.