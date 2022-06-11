قناة فضائية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، حصولها على حقوق نقل مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد سيول.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه تقرر نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "آون تايم سبورت" للبث الأرضي والفضائي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء على أرض ملعب استاد سيول كأس العالم.

وكان المنتخب المصري قد تعرض لهزيمة موجعة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعات الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.