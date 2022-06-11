شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم جيانا فاروق.. الكاراتيه يكرم الأبطال السابقين على هامش الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه على تكريم أبطاله السابقين، وهم جيانا فاروق، وشيماء أبو اليزيد، وياسمين حمدى، وسارة عاصم، وأحمد أشرف، على هامش منافسات الدورى العالمى الذى يقام باستاد القاهرة.

وتم التكريم في حضور أنطونيوس سبينوس، رئيس الاتحاد الدولى، وطاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي.

في البداية، أكد الدهراوي أن تكريم الخماسي على هامش البطولة باعتبارهم من أساطير الكاراتيه، ونجحوا في رفع العلم المصري عاليا في مختلف المسابقات الدولية، ومن ثم فإن هذا التكريم هو أقل شيء يمكن تقديمه لهم.

من جانبها، أعربت جيانا فاروق عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه من اللحظات التاريخية التي لن تستطيع أن تنساها في يوم من الأيام.

فيما أشارت سارة عاصم إلى أن تكريم النجوم السابقين للكاراتيه والذين كان لهم دور فعال في المختلف الوطني في المحافل الدولية بمثابة لفتة طيبة من مجلس إدارة الاتحاد الذي أثبت أنه لا ينسى أبطاله نهائيا.

قالت شيماء أبو اليزيد إنها لم تتوقع قيام مجلس إدارة الاتحاد بتكريم أبطاله السابقين، مؤكدة أن هذا الأمر شرف كبير بالنسبة لها ووسام على صدرها.

أوضحت ياسمين حمدي أن التكريم يعتبر بمثابة لحظة تاريخية سيظل في ذاكرتها لسنوات وسنوات، خاصة أنه كان في وجود مسؤولي الاتحاد الدولي للكاراتيه.

قال النجم العالمي أحمد أشرف أنه سعيد للغاية بهذا التكريم، خاصة أنه جاء على هامش بطولة الدوري العالمي الذي تستضيفه مصر، ومن ثم فإنه لا بد أن نفتخر بالقدرات والإمكانيات المصرية.