شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر ردا على إشادة الكاف بتألقه بدورى الأبطال: إنها مجرد البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بإشادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتغني بأدائه مع الفريق الأحمر، خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا، التى انتهت مؤخرا وتوج بها فريق الوداد المغربي.

وكان "كاف" قد أشاد بنجم الأهلى الشاب أحمد عبد القادر، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، مؤكدا أنه لاعب موهبة من طراز رفيع، ليرد عبد القادر، قائلا: "مجرد البداية".

ونشر كاف، عبر تويتر، مجموعة من أهداف ومهارات عبد القادر، مع الأهلي خلال مباريات البطولة، أتبعها بتعليق: "موهبة من طراز رفيع.. أحمد عبد القادر قدم أداء مميز رفقة الأهلي خلال دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".