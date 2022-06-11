شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقود الأهلي أمام المصري بالسلوم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة، اليوم السبت، قادما من المغرب، بعد انتهاء مشاركته في دورة تدريبية هناك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، من أجل قيادة تدريبات فريقه بعد الحصول على فترة راحة.

ويقود موسيماني الأهلي في مباراته ضد المصري بالسلوم غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، رغم غيابه عن التدريبات الجماعية أثناء التحضير لمواجهة المصري بالسلوم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

وشهدت القائمة غياب علي لطفي عن مباراة الغد، فيما شهدت قائمة مباراة المصري بالسلوم عودة بدر بانون لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور.

وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت ضمن تحضيراته لمواجهة المصري بالسلوم غدا الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل إعلان قائمة المباراة ودخول الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد الفنادق.