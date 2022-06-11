شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز موسى يغيب عن إيسترن كومباني أمام الأهلى.. وجاهزية قفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج عبد العزيز موسى، لاعب إيسترن كومباني، من حسابات علاء عبد العال، المدير الفني للفريق؛ لعدم جاهزيته بسبب الإصابة التي أبعدته عن التدريبات حتى الآن، ليتأكد غيابه أمام الأهلى.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 15 يونيو الجاري.

في المقابل، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى بعدما شارك أحمد أمين قفة في التدريبات بعد التعافي من الإصابة بشد في الخلفية، لتتأكد جاهزيته لقيادة خط الهجوم أمام الأهلى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني الرياضي تدريباته صباح الجمعة، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء المباراة الودية التي جمعت فريقي إيسترن كومباني والمقاولون العرب وإنتهت بالتعادل السلبي.

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني، مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة، مؤكدا صعوبتها.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات، كما تم عمل تقسيمة للاعبين في المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.