شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: كلفنا حازم إمام وبركات بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إقالة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على خلفية الهزيمة من إثيوبيا.

وقال علام، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، إنه كلف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لقيادة المنتخب الأول.

وأضاف علام: "اتحاد الكرة معني بالدفاع عن كل الفرق، ولا يليق أن يقال أنه خبأ خطاب الاتحاد الأفريقي بشأن استقبال نهائي أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرسل أحد خطاب للاتحاد الأفريقي العام الماضي، ولعب الأهلي النهائي بالمغرب."

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "إحنا زعلانين على الهزيمة من إثيوبيا وبمستوى المنتخب، والكابتن إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام، بداية كيروش كانت خطأ وكذلك بداية كوبر وبعدها وصل للنهائي، ولم يمنح أحد الفرصة للمدرب الحالي إيهاب جلال".

وأكد علام أن هناك حملة ضد الاتحاد لرحيل مجلس الإدارة وعودة الإدارة السابقة، ممكن نكون أخطأنا والخطأ وارد ويمكن تصحيحه، وعدم لعب مباراة كوريا الودية يعرض المنتخبات المصرية لعقوبات من الاتحاد الدولي.