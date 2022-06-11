شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يعوض غياب لطفي عن الأهلي في مباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد مشاركة مصطفى شوبير، لاعب الأهلي، في حراسة عرين فريقه في مباراته ضد المصري بالسلوم غدا الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في ظل غياب علي لطفي الحارس الأساسي؛ بسبب شكواه من الإصابة في مرفق اليد.

ويغيب علي لطفي عن مباراة المصري بالسلوم، غدا الأحد، بسبب الإصابة، حيث تم استبعاده من قائمة مباراة الغد، فيما شهدت القائمة تواجد ثلاثة حراس مرمى، وهم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

وشهدت القائمة غياب علي لطفي عن مباراة الغد، فيما شهدت قائمة مباراة المصري بالسلوم عودة بدر بانون لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور.

وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت ضمن تحضيراته لمواجهة المصري بالسلوم غدا الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل إعلان قائمة المباراة ودخول الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد الفنادق.